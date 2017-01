Villingen-Schwenningen Sauser-Brüder geben Visitenkarte ab

Villingen-Schwenningen. Kai und Rik Sauser, bekannt als Brüderpaar, das vor allem Rad­renn-Veranstaltungen wahr werden lässt, ließen sich nicht lumpen. Als Eventmanager standen sie natürlich in der Pflicht, das Netzwerktreffen tatsächlich zu einem Event geraten zu lassen. Und das ist ihnen auch gelungen.

Ihr neues Domizil, das Haus mit der Nummer 18, stach an diesem Donnerstagabend in der in der Villinger Philipp-Reis-Straße, in stimmungsvolles, buntes Licht getaucht, ganz besonders hervor. Drinnen erwarteten die neugierigen Gäste zunächst ein Gläschen Sekt zum Anstoßen und eine Fotografin, die alle Gäste im Polaroid festhielt und an eine Galerie-Leinwand pinnte. In Form des GVO-Logos prangten die Bilder dort dann. Doch keiner ahnte, was dann kam: Ein Intro schallte aus Lautsprecherboxen und während die letzten Klänge verhallten, fuhr die Leinwand nach oben und gab den Blick auf das große Ganze frei: eine Eventlocation, die sich gewaschen hatte – Lounge-Möbel und Bartresen aus Paletten gezimmert, Kronleuchter aus Hirschgeweihen, rustikale Holzmöbel und ein stimmungsvolles Licht – und drumherum an vielen Stationen kleine Genusswelten. All das gezaubert aus einer "popeligen, unbeheizten Lagerhalle", wie Geschäftsführer Rik Sauser wissen ließ.

In der Philipp-Reis-Straße 18 im Industriegebiet Vockenhausen ist das sportliche Kreativteam nun zu finden. Gemeinsam mit drei anderen jungen Unternehmen und langjährigen Partnern ließ man sich hier nieder. Den Platz kann Sauser Event auch gut gebrauchen. 1998, als die Brüder Kai und Rik – Kai Sauser noch als Sparkassen-Angestellter und sein Bruder Rik als Polizist – in einem Biergarten beigesessen und beschlossen hatten, 1999 eine Eventagentur zu gründen, ließ sich das freilich noch nicht erahnen.