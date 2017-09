Die erste große Neuansiedlung im neuen Industrie- und Gewerbegebiet Salzgrube zwischen den beiden großen Stadtteilen nimmt langsam Formen an. Die derzeit entstehende Säulenlandschaft lässt erahnen, welche Dimensionen die neue Produktionsstätte von IMS Gear erreichen wird. Das Unternehmen der Zahnrad- und Getriebetechnik hatte im Mai diesen Jahres Spatenstich für das neue Werk gefeiert. Auf dem rund 37 000 Quadratmeter großen Areal entsteht der Neubau mit einer Gesamtfläche von etwa 15 000 Quadratmetern und einer Produktionsfläche von rund 12 000 Quadratmetern. Die Erd- und Planierarbeiten hierfür sind bereits abgeschlossen, aktuell werden die Säulen und das Tragwerk errichtet. In einem nächsten Schritt sollen die Wände eingezogen und das Dach installiert werden. "Die Arbeiten liegen im Zeitplan, im Sommer 2018 soll die Produktion im neuen IMS Gear-Werk anlaufen", berichtet Unternehmenssprecher Thomas Schröter. Hintergrund für den Werksneubau in Villingen-Schwenningen sei der Kapazitätsausbau in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Anlagen-, Werkzeug- und Formenbau, den IMS Gear laut eigenen Angaben derzeit vorantreibt. "Wir erweitern diese Kompetenzbereiche und konzentrieren sie in unserem Technikzentrum in Donaueschingen", so Schröter. Bislang noch dort untergebrachte Produktionsbereiche werden an den neuen Standort in die Doppelstadt verlagert. Geplant ist, zunächst rund 200 Mitarbeiter in dem neuen Werk einzusetzen. Foto: Eich