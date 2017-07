Villingen-Schwenningen Rundum mit Festablauf zufrieden

VS-Weigheim. Ein tolles Ereignis war das Wiegemer Dorffest 2017, das sich nicht zuletzt dank dreier hochsommerlicher Festtage zu einem vollen Erfolg entwickelte. Die Dorfgemeinschaft zog als Veranstalter in finanzieller und inhaltlicher Hinsicht eine erfreuliche Bilanz, die sich auch in der guten Laune der teilnehmenden Vereine und der Festbesucher widerspiegelte. Security war präsent, doch war sie so gut wie das gesamte Fest über arbeitslos.