Villingen-Schwenningen Rund ums BBC tobt das Parkchaos

Seither ist die Parksituation im Innenhof des BBC merklich entspannter – ringsherum allerdings nahm das Chaos zu und mündete schließlich am Mittwoch in die entsprechende Gemeinderatsdebatte. Ein Anlieger der Sebastian-Kneipp-Straße regte sogar an, unter der Brücke im Kreuzungsbereich zur Wilhelm-Binder-Straße weitere Parkplätze einzurichten.