Villingen-Schwenningen Ruhige Nummern und Duette

Villingen-Schwenningen. Das 2013 von den Dörr-Brüdern ins Leben gerufene Projekt entwickelte sich zu einer kleinen Erfolgsgeschichte. Aus der Idee der Brüder, einen Abend lang nur Balladen zu spielen, entstanden über die vergangenen vier Jahre hinweg außergewöhnliche Konzertabende. Mit ihren Mitstreitern, die alle aus VS kommen oder stammen, präsentierten Carsten und Eric Dörr unterschiedliche Versionen bekannter und weniger bekannter Balladen und Duette.

Durch Terminschwierigkeiten und vor dem Hintergrund der eingeschränkten zeitlichen Möglichkeiten in der Scheuer in der Kalkofenstraße findet das Projekt dieses Jahr in der alten Saba-Kantine im Technologiepark VS an der Peterzeller Straße statt.

Erlös wird gespendet