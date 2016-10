VS-Pfaffenweiler. Nach einer längeren Pause werden die Rolling Bones am kommenden Samstag, 15. Oktober, ab 20.30 Uhr, im Gasthaus Rössle in Pfaffenweiler auftreten. Mit Andrea Kayßer als Frontfrau, wird die Band den Zuhörern mit Klassikern aus der Rockmusik gehörig einheizen. Von Rock ’n’ Roll bis hin zu aktuellen Hits wird hier wieder eine breite Auswahl geboten. Der Bandname lässt es schon vermuten, dass selbstverständlich die Rolling Stones gecovert werden. Aber auch Deep Purple, AC/DC und The Who sind neben vielen anderen im Programm. Neben Ulli Holger (Bass), Dirk Gremminger (Sound) und Martin Straßacker (Gitarre), bilden Daniel Weiss (Gitarre, Gesang), Helmut Scherle (Drums, voc.) und Manfred Nietsch (Percussion, voc.) den instrumentalen Hintergrund für Andrea Kayßer. Der Eintritt ist frei.