Villingen-Schwenningen Rock und Soul mit DJs

Wie der Titel schon zeigt, wollen die beiden Disc-Jockeys mit dem Publikum eine kleine Exkursion in der Sache Rockmusik gemeinsam unternehmen.

Die beiden DJs, verstärkt durch DJ Mag (Magnus Frey/Black Forest Soul), haben noch mehr auf Lager. Am Freitag, 31. März, 20.30 bis 22 Uhr, wird die "Soulution" im Jazzkeller in der Webergasse in die dritte Runde gehen. Erneut sind an diesem Abend heiße Soul- und Hardbop-Klänge aus den Vinyl-Kisten zu hören. Überdies haben sie sich mit DJ Funky Favata Unterstützung ins Boot geholt. DJ Funky Favata wird alle Nischen aus der Black Music servieren, auch mal abseits von Funk und Soul. "An einem solchen Abend kommt es doch auch auf die Mischung an", so die drei Stamm-DJs einhellig. "Es ist toll, dass wir an diesem Abend erneut vom Jazzclub Villingen so tatkräftig unterstützt werden. Dies ist nicht selbstverständlich. Die Räume sind natürlich vom Ambiente her ideal für unsere Soulution-Reihe", freuen sie sich auf den Abend.

Unterstützt wird die Soulution-Party-Reihe erneut vom Jazzclub Villingen, vom Soundservice Villingen und vom Jugendförderungswerk Villingen-Schwenningen. Dieses setzt sich seit Jahren für das soziokulturelle Jugend- und Kulturzentrum am Klosterhof ein. Dort wollen sie dann an Veranstaltungen wie die Soulution, die Spinaround und das Foret-Noir-Festival anknüpfen. Der Eintritt wird fünf Euro betragen. Tickets im Vorverkauf gibt es im Soundservice in der Färberstraße.