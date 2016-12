Villingen-Schwenningen Reitverein investiert in seine Halle

VS-Villingen. Einige zehntausend Euro wurden dabei in die Hand genommen, nicht zuletzt auch dank Sponsoren, und den in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich ausgerichteten Turnieren.

"Mit einem Hallenboden steht und fällt das Reiten auf einem Reitplatz – speziell bei uns in Villingen – in der Reithalle", so der Vorsitzende Hubert Wetzel. "In den letzten Jahren konnten wir den Boden immer wieder nur erneuern, nun reichten die finanziellen Mittel den Boden komplett zu erneuern."

Dies sei auch teils nur möglich gewesen durch die aktive Mithilfe der Mitglieder, nicht zuletzt auch beim unermüdlichen Einsatz bei den großen Dressurturnieren, bei denen bis zur schweren Klasse geritten wurde. Ein großer Dank gelte auch den Sponsoren. "Ohne die wäre solch eine Investition nicht möglich", so Wetzel weiter.