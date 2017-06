Villingen-Schwenningen Reise in die Vergangenheit

Bei einer Führung wurden die Jahrgänger mit ins neunte Jahrhundert genommen. Vor mehr als 1200 Jahren zeichneten Mönche auf der Insel Reichennau die Pläne eines Klosters. Dieser weltberühmte Klosterplan wird nun in Meßkirch durch einen Verein in die Tat umgesetzt. Die dort angestellten Handwerker wie auch viele ehrenamtliche Helfer erschaffen mit den Mitteln des neunten Jahrhunderts und viel Idealismus in den nächsten 40 Jahren die karolingische Klosteranlage.

Die versierte Führerin zeigte den Jahrgängern bei einem Rundgang die einzelnen handwerklichen Werkstätten wie Schmiede, Drechslerei, Weberei sowie Färberei und erläuterte ausführlich deren Tätigkeiten. Es wird zum Beispiel Werkzeug hergestellt, Kleidung genäht, Wolle gesponnen, Holzbalken mit den geschmiedeten Äxten behauen, Seile gewickelt, Trinkbecher getöpfert und einiges mehr.

Die Handwerker gaben gerne Auskunft über ihre Aufgaben und Einstellungen zum Projekt. Die Teilnehmer waren tief beeindruckt von Campus Galli und dem im Projekt steckenden Idealismus. Der Ausflug wurde mit einer Einkehr im Gasthof Blume in Hausen o. V. beendet.