Villingen-Schwenningen Region profitiert von der Teststrecke

VS-Schwenningen. Er habe sich sehr dafür eingesetzt, dass der große Militärstandort, der 2014 von der Bundeswehr aufgegeben wurde, alternativ genutzt werde. Dies sei auch die Linie im Regionalverband gewesen. "Alle haben an einem Strang gezogen". Villingen-Schwenningen wäre allerdings für sein solches Testgelände mit einer Fläche von 520 Hektar (fast so groß wie der ganze Stadtwald) nicht in Frage gekommen.

Caroline Anstett, Projektleiterin des Prüf- und Technologiezentrums, erläuterte das Vorhaben, das in einer Rekordzeit von drei Jahren das Genehmigungsverfahren des Bundesimmissionsschutzes durchlaufen habe. Mehr als 120 Flächen habe der Autohersteller angeschaut und schließlich Immendingen wegen der guten Verkehrsanbindung und der Nähe zum Daimler-Standort Sindelfingen ausgesucht. 200 Millionen Euro werden laut Anstett in das Gelände mit den idealen Bedingungen investiert. Auf der 55 Kilometer langen Teststrecke werden autonomes Fahren erprobt, vor allem das Fahrassistenzsystem werde hier getestet. Nahezu 400 Autos können parallel auf dem Gelände geprüft werden.

Es könne von weit mehr als einer Teststrecke gesprochen werden. In Immendingen entstehe ein Entwicklungsstandort, an dem 300 Mitarbeiter, davon 70 Ingenieure, beschäftigt sein sollen. Jetzt schon seien die einst leer stehenden Wohnungen aus der Bundeswehrzeit alle belegt. Die Ausweisung neuer Baugebiete seien in vollem Gange. Caroline Anstett geht davon aus, dass noch weitere Mitarbeiter ansässig werden, da bereits jetzt die Kapazitäten in Sindelfingen ausgeschöpft seien. Und sie habe schon festgestellt, wie "herrlich das Arbeiten in Immendingen ist".