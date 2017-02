Villingen-Schwenningen Redaktion wird zum großen Fasnets-Stüble

Am Donnerstagvormittag gab es kein Halten mehr. Unter den Klängen des Narrenmarsches sprangen die ersten Hansel in die Redaktion ein, packten ihre Strählbücher aus und los ging’s mit den flotten Sprüchen. Es ging Schlag auf Schlag, das Schwabo-Narrenstüble ist in der Stadt bekannt und beliebt.

Erstmals dabei waren die Heckäbrunzertrommler, die dieses Jahr ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Die Trommlergruppe hat sich durch die Glonkis in Villingen inspirieren lassen und macht jetzt nicht minder Krach mit ihren individuell gestalteten Blechtrommeln. Als traditionsgemäß die Weckerlinie eins erschien, krachte es so richtig.

Weitere Gruppen der Ziegel-Buben, der Schwenninger Bären, der Bauchenberg- und Butterfasshexen sowie die Moosmulle mit ihren Mooshexen gaben sich ein Stelldichein.