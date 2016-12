Villingen-Schwenningen Redaktion lädt zum Adventscafé

Deshalb bekommen Kindergartenkinder mit ihren Eltern und Großeltern die Möglichkeit, ein paar Stunden zu genießen. Der Schwarzwälder Bote veranstaltet am Freitag, 16. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr ein Adventscafé in den Redaktionsräumen in der Marktstraße 15 in Schwenningen.

Die Kinder sind dazu eingeladen, bei Punsch, Kaffee und Gebäck weihnachtlicher Musik zu lauschen, die Rosi Dräxlmeier auf ihrem Akkordeon spielt. Und auch eine Märchenerzählerin wird die Kinder auf eine Reise in eine weihnachtliche Welt mitnehmen.

Das Programm wird voraussichtlich zweimal an diesem Nachmittag gespielt und gezeigt, sodass möglichst alle Kinder die Chance haben, in den Redaktionsräumen den weihnachtlichen Geschichten zu lauschen.