VS-Villingen. Mit Rechtspopulismus beschäftigt sich ein Diskussionsabend der SPD-Ortsvereine VS und Bad Dürrheim am Freitag, 30. Juni, 18 Uhr, im Abt-Gaisser-Haus, Schulgasse 23 in Villingen. Referentin ist Andrea Schiele, Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und Expertin für Rechtsextremismus-Prävention. "Die Demokratie und das friedliche Zusammenleben in Deutschland und auch in Europa werden seit einiger Zeit nicht mehr nur durch Neonazis und andere eindeutig antidemokratische Gruppierungen bedroht. Rechtspopulistische Parteien nehmen für sich in Anspruch als einzige ›für das Volk‹ zu sprechen", teilt die SPD mit. "Es geht um Fragen wie, wer ist das Volk? Wer darf dazu gehören und wer nicht? Tragen diese Gruppierungen gezielt zur Spaltung der Gesellschaft bei? Welche Folgen hat diese Bewegung für unser gesellschaftliches Zusammenleben und was folgt daraus für unser Demokratieverständnis?"