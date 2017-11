Villingen-Schwenningen Realschüler spüren Luft auf

In einer Kooperation mit dem Umweltzentrum bietet der Lüftungsspezialist Seminare für Kinder an, die sich rund um das Thema Luft und Luftbewegung drehen. Interessierte Schulklassen können sich hierfür anmelden, was zunehmend in Anspruch genommen wird.

Im Seminar "Lebenselixier Luft" soll den Schülern altersgerecht und spielerisch das Element Luft im Allgemeinen sowie damit verbunden die Grundprinzipien und Technik der Lüftung näher gebracht werden.

Deshalb besuchen die sechsten Klassen der Deutenberg-Werkrealschule und Realschule die Firma Maico, um in die weite Welt der Lüftung hinein zu schnuppern.