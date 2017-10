VS-Villingen. Eine besorgte Anwohnerin hat am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr über Notruf dichten Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Fürstenbergring in Villingen gemeldet und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die nach der Alarmierung mit mehreren Fahrzeugen eintreffende Feuerwehr Villingen überprüfte sofort das Haus. Wie schon zuvor die Anwohnerin, nahmen die Wehrmänner ebenfalls Rauchgeruch war, der sich in den oberen Stockwerken des Mehrfamilienhauses verdichtete. Eine Ursache oder Erklärung für die Rauchbildung konnte allerdings nicht ermittelt werden, teilt die Polizei mit. Ein Feuer war nicht vorhanden. Nachdem die Feuerwehr Villingen so einen Brand oder auch eine Gefährdung der Anwohner ausschließen konnte, rückten die Wehrmänner wieder ab.