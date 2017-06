Villingen-Schwenningen Quelle und Lebenswasser

VS-Schwenningen. Die evangelische Erwachsenenbildung Schwenningen lädt zum Meditationstanz am Freitag 7. Juli, 19 Uhr in die Pauluskirche ein. "Woraus schöpfen wir unsere Kraft, was hält uns schöpferisch und was hält uns lebendig?" In sakralem Tanz wird diesen Fragen nachgegangen – im wahrsten Sinn des Wortes. Innehalten werden die Teilnehmer bei kurzen Texten und in Momenten der Stille. Die Tanzpädagogin Verena Stamm aus Schaffhausen, die die dortigen Münster-Tanzgottesdienste leitet, wird die Tänze anleiten. Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig, leichte Schuhe und luftige Kleidung sind hilfreich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung ist im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 07720/30 13 21 oder bei Pfarrerin Brigitte Güntter per E-Mail an brigitte.guentter@elkw.de möglich.