Villingen-Schwenningen Publikum singt mit Musikern gemeinsam vom Frieden

Unter dem Titel "Let there be peace on earth" hatten Musiklehrer und Schüler des Gymnasiums am Hoptbühl ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und erfreuten damit Mitschüler, Eltern, Lehrer, Verwandte und Freunde.

Die Bläsergruppe zweier fünfter Klassen entlockte ihren Instrumenten in zwei kurzen Stücken große Töne, die Bläser der sechsten Klasse präsentierten mit Leichtigkeit drei längere Stücke, Flötisten aus den sechsten und siebten Klasse trugen ebenfalls ein Stück bei. Sänger der Klasse 5b wurden unterstützt von Musikern aus der Mittelstufe und boten drei Stücke dar.

Altersmäßig am anderen Ende der Schullaufbahn traten Schüler aus der zwölften Klasse mit zwei Songs auf. Im Mittelpunkt stand dabei Solist David Reisle, der die Zuschauer bereits im vergangenen Jahr mit seiner Stimme verzauberte. Zwölftklässlerin Ruth Tuschewski begleitete mit ihrer hellen Stimme gleich mehrere Besetzungen und trug darüber hinaus ihre Reflexion "Engelsschwingen" vor. Die meisten Auftritte hatte der Unterstufenchor, der ein jüdisches Traditional, amerikanisch Populäres und Spirituelles, klassische Lateinisches und Deutschsprachiges präsentierte.