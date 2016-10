Villingen-Schwenningen Prominenter Gast

Der gebürtige Schwenninger ist ein Spross der Stadtmusik Schwenningen und seit mehreren Jahren Saxophonist bei der weltweit bekannten Big-Band der Bundeswehr. Mit dieser spielte er am Mittwoch ein Konzert im Theater am Ring. Einen Tag später ging es nach Stockach und am Samstag nach Balingen.

An seinem freien Tag am Freitag besuchte der Profimusiker alte Freunde und Bekannte in seiner Heimatstadt Schwenningen. Klar, dass er auch bei der Stadtmusik vorbeischaute, verbindet ihn doch eine lange Freundschaft mit Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner.

Zunächst hatten die Saxophonisten das Vergnügen, einen Saxophon-Workshop mit Christoph Müller zu absolvieren, anschließend spielte er selbst bei der Probe des großen Orchesters mit. Christoph Müller zeigte sich sichtlich begeistert von der hohen Qualität des Orchesters und hatte für die Schwenninger Musiker nur lobende Worte.