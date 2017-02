Villingen-Schwenningen. Zum politischen Aschermittwoch der Grünen morgen, 1. März, in Biberach (Oberschwaben) wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann auftreten. Der Biberacher Flüchtlingsrat hat deshalb zu einer Mahnwache vor der Stadthalle aufgerufen. Pro Asyl Villingen-Schwenningen organisiert dazu eine Fahrt nach Biberach. Mit von der Partie sind auch Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Villingen. Abfahrtszeiten: Villingen, Bahnhof: 9.06 Uhr, umsteigen in Donaueschingen um 9.19 Uhr, Zustieg in Tuttlingen um 9.43 Uhr.