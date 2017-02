Villingen-Schwenningen. Ein 38-Jähriger ist in der Schwenninger Neckarstraße in eine Shisa-Bar eingebrochen. Der stark betrunkene Mann war nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, in diese Bar eingestiegen, indem er die Verglasung der Eingangstüre einschlug. Im Lokal setzte er dem Mobiliar zu, fand jedoch noch Zeit, sich eine Shisha zu bereiten. Offenbar hatte er dabei nicht mehr der Schnelligkeit der Polizei gerechnet. Er versuchte zwar vor der eintreffenden Streife zu flüchten. Dies misslang jedoch. Als er durch das Loch der eingeschlagenen Türverglasung geklettert war, wurde er geradewegs von der Streifenbesatzung vorläufig festgenommen. Außer Tabak hatte der 38-Jährige nichts konsumiert.