Villingen-Schwenningen Polizei warnt inständig vor falschen Beamten

Wieder war es ein falscher Polizeibeamter, der mit seiner Methode unglücklicherweise bei einer Seniorin erfolgreich war, teilte ein Präsidiumssprecher mit. Trotz wiederholter Warnhinweise der Polizei haben Betrüger mit verschiedensten Arbeitsweisen nach wie vor Erfolg und erbeuten große Mengen an Geld und Wertsachen.

Neben dem schon etwas bekannteren "Enkeltrick", bei dem sich Anrufer als Familienangehörige melden, geben sich die Täter – wie im konkreten Fall – auch oft als Polizeibeamte aus. So erhielt eine 80 Jahre alte Frau über drei Tage hinweg viele Anrufe, bei denen ihr ein angeblicher Polizist erklärte, dass bei gefassten Einbrechern eine Liste mit ihrem Namen und ihrer Anschrift gefunden wurde. "Lassen sie alle ihre Wertsachen von der Polizei dokumentieren", riet der Anrufer. Am Mittwoch, gegen 21 Uhr, kam schließlich ein Mann, der sich als Kriminalpolizist ausgab, zu der Dame nach Hause und nahm Schmuck und Geld, unter dem Vorwand der fotografischen Sicherung, an sich.

Polizei verlangt niemals Geld und Wertsachen