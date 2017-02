Villingen-Schwenningen Pfarrfasnet in St. Konrad – einfach märchenhaft

Etwas ausführlicher konnten dann die weiteren Darbietungen genossen werden. Schaurig schön zeigten die jungen Damen der Showtanzgruppe "M & Double U" einen Hexentanz (Leitung: Anja Grüßer und Karin Krieg mit Annabel Braitsch, Deborah Gut, Alessia Kayßer, Yvonne Krieg, Ines Neufeld, Julia Oberst, Monja Sandler, Carina Volk).

Als Märchenprinz stahl sich Klaus Jeitner in die Herzen der weiblichen Gäste, der mit amüsant anschaulichen Beispielen aufzeigte, welche Tugenden wie Romantik, Hilfsbereitschaft, Aufmerksamkeit, Komplimente und Tapferkeit sich Frauen wirklich wünschen. Die junge Jugend brachte mit "Aktenzeichen XY … Märchen ungelöst" mit der Suche nach den verschwundenen Kindern als Hänsel und Gretel in der türkischen Version den Saal vollends zum Beben (Luis Dinser, Moritz Haas, Mathias Keller, Jonas Kretschmer, Lukas Link und Moritz Schaumann). Gemeinsam mit ihnen besang Claus Dinser das tragische Ende der "Drei weißen Tauben", bei dem kein Auge trocken blieb.

Musikalische Stimmungkracher waren auch die beiden Bardengruppen "Los Ämol" (Dieter Czeke, Walter Ebner) und "Vogelfrei" (Bernd Gässler, Karl Mühleisen, Herbert Seemann) mit ihren fetzigen Liedern aus dem Alltagsgeschehen in der Umgebung und von der Fasnet.

Ein kurzes Gastspiel bei dem Lied "OB, wo bisch du?" gab dabei Anselm Säger von der Narrozunft. Eindeutig ins Reich der Märchen gehörten die Kurznachrichten von Katharina Hirt mit Schlagzeilen wie "OB Kubon und Renate Breuning gehen gemeinsam in den nächsten Wahlkampf mit dem Slogan: We make Villingen great again!" und den neuesten Sicherheitsbestimmungen: "Die Innenstadt darf ab sofort nur noch mit einem Helm und einem Eimer Wasser betreten werden".

Höchst pfiffig auch der Programmpunkt der älteren Jugend. Schuldenberater Uwe Zwegat eilte zu Hilfe, denn der König hatte unter Besucherschwund und damit finanziellen Problemen in seinem Wald zu leiden. Nachdem die Bewohner Prinzessin, Zwerg, Hexe, Wolf, Schaf, Jäger und Frodo auf der Suche nach seinem Vulkan näher begutachtet wurden und bei allen diese besonderen kleinen Fliegenpilzfläschchen eine Rolle spielten, konstatierte Zwegat anhand einer Kurvenanalyse völlig nüchtern: "Herr König, Sie haben ein Pilsz-Problem" (Felix Ettwein, Alexander Hirt, Paul Kretschmer, Fabian Link, Laura Rombach, Lukas Schiff, Christopher und Julian Weber, Lea Zimmermann).

Waltraud Ebner und Birgit Huger berichteten als Schneeweißchen und Rosenrot vergnüglich von den Erfahrungen der Grimmschen Märchenfiguren mit den neuzeitlichen Gegebenheiten bei der Jobagentur und so manchen Pannen der Gemeindemitglieder. Nur ihr angepriesener Zauberstab wollte doch nicht so recht funktionieren, so dass aus ihrem Märchenprinz unversehens ein riesiger Bär wurde.

Als sieben Zwerge bot das Männerballett (Klaus Ebner, Uwe Fischer, Armin Gut, Claus Haas, Klaus-Jürgen Hahn, Winfried Huger, Siegfried Kaiser, Leitung Heike Hahn) den fulminanten Schlusspunkt unter drei äußerst vergnügliche Märchenstunden, in denen von Anfang an eine super Stimmung im Saal herrschte.

Zu guter Letzt marschierten die Mitwirkenden unter nochmaligem begeisterten Schlussapplaus zum großen Finale ein. Hier wurde auch der Dank an all die vielen ungenannten und oft ungesehenen Helfer hervorgehoben, ohne die eine solche Veranstaltung nie möglich ist.

Bar und Tanz lockten, und um Mitternacht sorgte die Rentnerbänd mit ihrer Geburtstagsjubiläumsrunde für lautstarke Fasnetsfreude. Damit lässt sich zusammenfassend feststellen: Es war einmal eine märchenhafte Pfarrfasnet in St. Konrad.