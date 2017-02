Villingen-Schwenningen Peggy Müller: "Alle sollen sich wohlfühlen"

VS-Schwenningen. Das mache sicherer und entspannter, lacht die Rektorin. Momentan stehe das Alltagsgeschäft im Mittelpunkt mit den Schulanmeldungen. 420 Schüler gehen in die Gartenschule und ihre Dependance auf Rinelen. Sie werden betreut von 30 Lehrern.

Großes kündigt sich allerdings auch an. Seit dieser Woche laufen die Arbeiten im benachbarten ehemaligen Feuerwehrgerätehaus, das für die Gartenschule saniert wird. In der nächsten Woche werde es den ersten Termin des Planungsteams im Feuerwehrhaus geben. Die Verwaltung lege Wert darauf, die Schule von Anfang an einzubeziehen, freut sich Müller. Jeden Tag werde ihr bewusst, wie wichtig die Sanierung und die damit verbundene Schulhoferweiterung ist. Denn die Kinder brauchten dringend mehr Platz, um toben und gleichzeitig respektvoll mit dem anderen umgehen zu können. Aus diesem Grund gebe es auch das Projekt "bewegte Pause", das zwei Mal in der Woche angeboten wird. Der junge Mann, der sein freiwilliges soziales Jahr leistet, sorgt bei den Schülern mit gezieltem Spiel für mehr Bewegung.

Im Hauptgebäude der Gartenschule hat sich schon einiges geändert. Unverkennbar ist bei der Möbelierung die Handschrift von Peggy Müller zu erkennen. Das Rektoratszimmer und das Sekretariat erstrahlen frisch in hellen Farben. Die Möbel in ihrem Büro habe sie zusammen mit ihrem Mann in Eigenarbeit aufgestellt. Da habe schon eine Menge Geld gespart werden können. Glanzstück ist das Lehrerzimmer. In den Sommerferien wurde es renoviert, die alten Schränke herausgewuchtet, die in anderen Klassenzimmern eine neue Verwendung fanden, und neue Möbel angeschafft. Mitbestimmung war für Peggy Müller ganz wichtig. Das Lehrerkollegium stimmte ab, wie der Raum mit den historischen Wandvertäfelungen aussehen sollte. Die Möbel, die das Kollegium dann selber zusammengebaute, hatte Peggy Müller mit einem Anhänger aus einem großen schwedischen Möbelhaus in Freiburg hergeschafft. Weiße Stühle mit roten Kissen, große weiße Tische. Der Kontrast der dunkelbraunen Holzvertäfelung schafft eine gemütliche Atmosphäre. Eine Bar fehlt auch nicht. Gelagert sind aber keine alkoholischen Getränke, sondern Mineralwasser und Gläser für Gäste, lacht Müller. "Uns ging es mit der Renovierung darum, dass sich alle an der Ganztagsschule wohlfühlen." Das beziehe sich nicht nur auf die Lehrer, sondern auch auf die Schüler. Einige Klassenzimmer seien schon teilweise modernisiert worden.