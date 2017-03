Villingen-Schwenningen Paula Schreitmüller ist 100 Jahre alt

Die Jubilarin war immer eine selbstständige Frau. Recht früh verwitwet, zog sie ihre beiden Töchter alleine groß. Die Familie war ihr stets wichtig und sie war da, wenn man sie brauchte. Davon profitierten auch die fünf Enkel.

Viele Jahre lang war Paula Schreitmüller in der St. Fidelisgemeinde aktiv, half bei der Ausrichtung von religiösen Festen und Gottesdiensten.

Bis ins hohe Alter von 98 Jahren führte sie einen eigenen Haushalt in der Nähe des Romäusturmes. Ihre Wohnung so nah an der Innenstadt, war an Fastnacht der ideale Treffpunkt für die Hästräger in der Familie.

Bis heute hat Paula Schreitmüller Spaß am Hand­arbeiten, löst zahlreiche Kreuzworträtsel und beteiligt sich an den Beschäftigungs­angeboten im Heilig-Geist-Spital, in dem sie seit zwei Jahren lebt.