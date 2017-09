Villingen-Schwenningen Pasquale, wir brauchen Dich hier

Wunsch geht in Erfüllung

Aus dem Vereins-Lokal machten Caputo und seine Frau in kurzer Zeit, knapp drei Wochen, eine Gaststätte mit dem Charme einer Trattoria. Nicht umsonst hat das Paar die Tische mit grün-weißen Decken eingedeckt. "Ist ja die Vereinsgaststätte des Polizeisportvereins, vor ein paar Jahren sahen die auch so aus." Stolz sind beide auf die Terrasse und darauf, dass die Parkplätze vor dem Haus jetzt "für unsere Gäste gratis sind".

Und noch ein Wunsch ging für das Paar in Erfüllung: Beide wollten nach dem Park­hotel-Aus in der Region bleiben "und am liebsten in ­Villingen".