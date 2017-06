Villingen-Schwenningen Parkplatz-Situation am Deutenberg wird wieder zum Thema

Am vergangenen Samstag habe das Parkverhalten aber andere Ausmaße angenommen, erzählt Nadja Pakulski. Und diese hätten Auswirkungen auf die Sicherheit haben können. "Wiesen und Gehsteige waren komplett zugeparkt", schildert sie dem Schwarzwälder Boten. Es sei nicht mehr möglich gewesen, auf dem Gehweg zu laufen. "Eine Frau mit Kinderwagen musste auf der Straße laufen", zeigt sie sich entsetzt. Und auch die Hermann-Rupp-Straße, von der ein Teil eine Sackgasse ist, wurde blockiert. Lediglich ein Kleinwagen hätte sich seinen Weg durch die Straße bahnen können, so die Anwohnerin. Feuerwehrzufahrten seien versperrt gewesen. "Wenn ein Notfall gewesen wäre, dann wären Rettungskräfte nicht durch gekommen. Da geht es um Menschenleben", appelliert sie.

Der Grund für das hohe Verkehrsaufkommen ist schnell gefunden: Neben der Neckar-Fight-Night, die in der Sporthalle stattfand, wurde zeitgleich auf dem Kunstrasenplatz nebenan um den Aufstieg in die Bezirksliga gekämpft. "Mit Sicherheit haben auch Besucher unserer Veranstaltung tagsüber zum Parkchaos beigetragen", äußert sich Ralph Fischer, Veranstalter der Neckar-Fight-Night. "Aber wo sollen die Leute auch parken, wenn der Parkplatz der Sporthalle schon voll ist?", merkt er fragend an.

Am vergangenen Wochenende sei eine extreme Situation vorzufinden gewesen, da zwei Veranstaltungen parallel stattfanden, teilt Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke mit. "Das ist eine Zwickmühle, in der wir uns als Stadt befinden", schildert sie. Wenn, wie beim Spiel der Panthers geschehen, Knöllchen verteilt werden, dann gebe es Kritik. Wenn andererseits nicht permanent jemand vor Ort sei, um zu kontrollieren, weil die Zuständigen nicht überall sein könnten, dann gebe es ebenfalls Beschwerden, schildert die Pressesprecherin das Dilemma. Der kommunale Ordnungsdienst sei aber am Samstag vor Ort gewesen und habe für Ordnung gesorgt. Fahrzeughalter, deren Autos beispielsweise Rettungswege blockierten, wurden ausgerufen und aufgefordert das Auto umzuparken. "Wir können nicht an einem Fleck Dauerpräsenz zeigen", betont Falke und verweist auf zeitgleich stattfindende Veranstaltungen anderer Ortsteile. Sie ist sich sicher: "Die Stadt ist ihren Möglichkeiten, für Ordnung zu sorgen nachgekommen und hat nichts versäumt."