Villingen-Schwenningen Paar genießt das Familienleben

Fridolin Hauger war von 1975 bis 1984 als Ortschaftsrat kommunalpolitisch aktiv. Er ist zudem Mitglied des Roten Kreuzes Fischbach und der Narrenzunft sowie Ehrenmitglied beim Musikverein Fischbach. Seine ganz große Liebe gilt neben seiner Familie besonders dem Kirchenchor Cäcilienverein, in dem er seit 1955 singt und in dem er sich im Vorstandsteam engagiert hat, darunter viele Jahre als Vorsitzender. Er ist nicht nur Ehrenmitglied, sondern auch Ehrenvorsitzender. Heute ist seine Tochter Margit Vorsitzende des Kirchenchors, und Hauger singt nach wie aktiv im Chor mit.

Immer unterstützt wurde Hauger bei seinem Engagement für die Fischbacher Vereine von seiner Frau Hilda, die selbst als Fördermitglied seit Jahrzehnten dem Kirchenchor und anderen Fischbacher Vereinen angehört. Sie war und ist als geschickte Näherin immer dann gefordert, wenn es zu Festen oder anderen Anlässen in den Reihen der Vereine irgendetwas zu Nähen oder Sticken gibt. Ihre Nähereien und Stickereien sind eine Augenweide, wie sich bei Dorffesten in Fischbach immer wieder zeigte.

Das Paar hat viel gearbeitet und erlebt

In den 60 Ehejahren hat das Paar viel erlebt und viel gearbeitet. Sie betrieben viele Jahre eine kleine Landwirtschaft, und als selbstständiger Unternehmer stand Fridolin Hauger Jahrzehnte jeden Tag in seiner kleinen Dreherei und wurde von seiner Frau großartig unterstützt. So erinnert sich Hilda Hauger bis heute an viele Auslieferungsfahrten an Kunden in der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Morgens fuhr sie los und musste mittags, wenn die Kinder von der Schule kamen wieder rechtzeitig zu Hause sein und gekocht haben. Manche Nacht habe man damals durchgearbeitet. Nun lässt es das Paar ruhiger angehen, genießt den Ruhestand und das pulsierende Familienleben. Beide hoffen, dass es ihnen bei guter Gesundheit noch einige weitere gemeinsame Jahr vergönnt sind.