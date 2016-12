Villingen-Schwenningen Ortsvorsteher ist vom Pech verfolgt

VS-Weilersbach. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, die Aufführungen beginnen um 20 Uhr, eine Platzreservierung ist nicht notwendig. Natürlich ist für Bewirtung gesorgt.

Das Stück selbst verspricht viel Spaß und Turbulenzen. Es geht um Franz Kübele, den stressgeplagten Ortsvorsteher, der vom Pech verfolgt ist. Erst vergisst er den Hochzeitstag, was ihm seine Frau übel nimmt, und dann bedrängt ihn die Familie Silberstein, die sich an allem und jedem stört. Um etwas Ruhe zu haben und dem Wunsch der durchgeknallten Familie zu entsprechen, nicht mehr vom Kirchengeläut gestört zu werden, versucht Kübele, die Glocken abzuhängen. Dabei knallt ihm eine Glocke an den Kopf – und löst die titelgebende Gedächtnislücke aus. Aus dieser Situation versuchen Amtsdiener Sepp und Sekretärin Hannelore das Beste für sich herauszuholen, was naturgemäß zu erheblichen Verwicklungen führt.

Unter der Regie von Dieter Raufer probt die eingespielte Gruppe des Fußballclubs seit einigen Wochen an der Umsetzung, derzeit erfolgt der Feinschliff. Vor und hinter der Bühne sorgen Hans Volk, Helmut Erchinger, Rosi und Denise Braun, Simon und Kirsten Stern, Giulia Hasler, Mike und Ralf Köhler, Angelina Raufer, Heidrun Weinland, Dieter Raufer, Thomas Griem und Angela Hauger für die humorvolle Umsetzung des Stücks.