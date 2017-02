Villingen-Schwenningen Ortsvorsteher geben die Macht ab

Die Narren haben am Schmotzige Dunnschtig auch in den Stadtbezirken entlang des Oberen Wolfsbachs das Staatszepter, sprich Rathausschlüssel, an sich gerissen. Sowohl in Herzogenweiler als auch in Pfaffenweiler kam die Schlüsselübergabe am Schmotzige einem lokalpolitischen Aschermittwoch gleich, bei die die beiden ortsvorstehenden Martins närrischen Dampf über hoffentlich ungelegte städtische Gemeinderats­eier abließen. Martin Wangler sei beruflich und auch als Rathaus-Chef in Herzogenweiler schon ein harter Hund, sagte Vize-Glaser-Chef Andreas Neininger, aber über die Fasnet wollten sie den Schlüssel haben, um Herzogenweiler "great again" zu machen, am Ascher­mittwoch könne er es dann gerne wieder noch "greater" ­machen. Und diesbezüglich passten ihm die städtischen Allmachtsallüren überhaupt nicht ins Konzept. Wangler beschlich das Gefühl, dass der OB die Dörfer abschaffen will und gar alle Straßen dahinraffen lassen will, denn Risse und Schlaglöcher hätten auch Charme und das sei eine Portion Fitness für den Darm.

Nicht nur die Dorf-Rathäuser wolle man verkaufen, denn dann wären auch die schrägen Ortsvorsteher weg. Mit dem vielen Geld könne man angeblich besseres machen, nämlich Gutachten in Auftrag geben, die keiner braucht. Ein Gang durch den Ort und schon sehe man, was wichtig ist. Ortsentwicklung könne auch sein, einfach ein Gutachten weniger, und mit dem eingesparten Geld sei der Floriweg schon bezahlt.

Ein Vorgeschmack dessen, was ein fehlendes Rathaus bedeuten könnte, erfuhren Narren und Ortsverwaltung hautnah bei stürmischem und nieseligem Wetter. Ohne Rathaus wär es in Pfaffenweiler trist und leer, sieht es der Pfaffenweiler Ortsvorsteher Martin Straßacker. Nicht nur die Ortsverwaltung, auch die Feuerwehr und die Wolfbach-Rolli wären plötzlich obdachlos. Und ein Tisch und ein Stuhl neben dem Gemüsestand auf dem Freitagsmarkt als Ortsverwaltung, das könne es dann doch nicht sein. Vermisst haben die Narren die nächtliche Kirchturmuhr-Zeitansage. Mit der ständig verzögerten Inbetriebnahme des Internets sei es so eine Sache, meinte Straßacker, denn in der hohen Politik gehe alles nicht so schnell. Es sei immerhin schon besser als in der Gegend seines selbst gewählten Exils, strählte er seinem Alter Ego zurück. "Mir nämmet dich au wieder z’ruck", Wiedereingliederungsvertrag unterschreiben, der Rest geht dann ruck zuck. Im Anschluss an die Schlüsselübergabe zogen die Narren als Hemdglonker auf eine kurze Rundtour durchs nächtliche Pfaffenweiler, bei der auch die Kinder ihre Fasnetspuppe ganz schnell im Gebüsch gefunden haben, bevor man sich vom Durst geplagt in der innerörtlichen Tränke niederließ.