Villingen-Schwenningen Offene Baustellen rücken ins Visier

Um die Stadt aus den roten Zahlen zu bringen, heißt es "Raus aus den Schulden" mit Peter Zwegat. Und auch einen Stadttrottel des Jahres haben sie schon ausgemacht, den Preisträger geben sie allerdings erst bei der Premiere bekannt. Eins ist jedoch gewiss: Ganz sicher ist es nicht Detlev Bührer, der den Titel gewinnt, der Baubürgermeister jagt den beiden fast ein bisschen Angst ein. Mit dem Tempo, in dem er die offenen Baustellen angehe, bringe er alles durcheinander, hat Schopfer beobachtet. Vor lauter Umleitungen komme kaum mehr ein Schwenninger nach Villingen. Aber einen könne auch er nicht schlagen: "Du schwätzt schneller als der Bührer schafft. Das ist eigentlich kaum möglich", hält er Moser vor. Das kann also heiter werden, wenn sich der Badener und der Schwabe auf offener Bühne duellieren.

Den satirischen Jahresrückblick "Kampf der Giganten" bringen Thomas Moser und Michael Schopfer wieder im Ratskeller in Villingen und im Café Häring in Schwenningen auf die Bühne. Die Termine in Villingen sind am Donnerstag, 29. Dezember, am Freitag, 30. Dezember, am Donnerstag, 5. Januar, am Samstag, 7. Januar, am Sonntag, 8. Januar, am Freitag, 13. Januar, und am Samstag, 14. Januar. In Schwenningen gastieren die beiden Kabarettisten am Freitag, 3. Februar, am Samstag, 4. Februar, und am Sonntag, 5. Februar und am Samstag, 11. Februar. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr, mit Ausnahme der zwei Aufführungen am Sonntag am 8. Januar in Villingen und am 5. Februar in Schwenningen, die um 19 Uhr beginnen, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Es gibt keine Platzreservierung. Karten sind ab sofort im Vorverkauf in Villingen beim Reinigungszentrum Heinzmann in der Niederen Straße 53, Telefon 07721/ 2 53 86, und in Schwenningen beim Blumenhaus Schopfer in der Schützenstraße 28, Telefon 07720/58 25, erhältlich. Auch über die Homepage www.kampf-der-giganten-vs.de und E-Mail th.moser@gmx.de sind Reservierungen möglich.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro, eventuelle Restkarten gibt es für 18 Euro an der Abendkasse.