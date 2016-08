Villingen-Schwenningen Özlem Bulut reißt das Publikum mit

Sinnlichkeit, Begeisterung und Faszination standen im Mittelpunkt des Konzerts, das die Band wie ein Feuerwerk abbrannte. Dabei nutzte Özlem Bulut ihre Fähigkeit, mit den Zuhörern den Dialog zu finden. Bulut vertonte dabei scheinbar Nebensächliches in eindrücklicher Weise. So erklang ihr Lied "Kater im März" wie eine Hommage an die Katzenschwemme in Istanbul. Nach knapp zwei Stunden Sinnlichkeit und Begeisterung verabschiedeten sich die Musiker mit zwei Zugaben und bedauerten, nach 22 Uhr in Villingen nicht mehr spielen zu dürfen. Kulinarische Spezialitäten servierte der türkische Kulturverein Caba. Am gestrigen Sonntag trat die Band die Heimreise nach Wien an.