Villingen-Schwenningen Obereschacher Räte holen sich Ideen aus Markdorf

Gleich nach der Ankunft im Hotel Wirthshof machte sich das Gremium um Ortsvorsteher Klaus Martin an die Arbeit. Dabei waren die Verwendung der Budgetmittel für das kommende Jahr, die Verkehrssituation im Ort, die Situation im Kindergarten und in der Grundschule und nicht zuletzt die anstehenden Feierlichkeiten zur 750-Jahr-Feier von Obereschach die Hauptthemen.

Dabei wurden zwar keine Beschlüsse gefasst, aber wichtige Themen aufbereitet, die in künftigen Sitzungen des Ortschaftsrates zur Abstimmung gelangen werden.

Nach einer kräftigen Stärkung in den Bürgerstuben in Markdorf, einem erholsamen Schlaf und einem ausgedehnten Frühstück machte sich das Gremium am nächsten Tag erneut an die Arbeit. Gegen Mittag stand ein Empfang im Bürgersaal des Rathauses der 14 000-Einwohner-Stadt auf dem Programm. Die stellvertretende Bürgermeisterin Martina Koners-Kannegießer und Hubert Roth, der Ortsvorsteher des Stadtteils Riedheim, erzählten den Räten viele Details aus der Geschichte der Stadt, aber auch von der wachsenden Industrieansiedlung und der damit verbundenen Wohnungsknappheit, den Verkehrsproblemen, über Struktur und über die Verhältnisse in der Schul- und Kindergartenlandschaft.