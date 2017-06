Villingen-Schwenningen Obereschach: Bei Dorffest ist viel geboten

So konnte auch der Sonntag friedlich mit dem obligatorischen ökumenischen Gottesdienst auf der Festbühne beginnen, der ebenfalls gut besucht war. Unter dem Leitsatz "Muss man Gott fürchten?" zelebrierten Pfarrer Herbert Faller und Dieter Conradt seitens der katholischen Gemeinde sowie Wolfgang Denecke und Thomas Rauschenberger seitens der evangelischen Gemeinde einen Gottesdienst, der von der Gesangs- und Instrumentalgruppe Saitenwind sowie vom Männergesangverein Frohsinn und vom Singkreis Mönchweiler/Obereschach musikalisch mitgestaltet wurde. Anschließend gab Regina Hickisch, die vor 55 Jahren als Lehrerin nach Obereschach kam, die eine oder andere Anekdote noch zum Besten und erinnerte an die großen Veränderungen in Obereschach seit dieser Zeit. Auch der Nachmittag und die Abendstunden waren gut besucht, so dass die Veranstalter zufrieden sein können.