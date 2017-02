Villingen-Schwenningen Oase im Färberstraßen-Trubel

Das Hilfeangebot besteht schon seit vielen Jahren, wird gerne angenommen und ist bei den Heranwachsenden positiv besetzt. "Es schaut immer wieder jemand auch einfach nur so vorbei", freut sich Fachstellenleiter Andreas Menge-Altenburger über die Akzeptanz des Angebotes.

An Westen erkennbar

Rund ein Dutzend an orangenen Warnwesten erkennbare Helfer werden am Donnerstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und drei Uhr nachts in Schichten parat stehen und sich auch durch die Färberstraße bis hin zum Rietgarten bewegen.

Die Erfahrung zeigt, dass in dieser Zeit und auch nur am Donnerstag gleich nach den Schülerbefreiungen viele Jugendliche dem Alkohol mächtig zusprechen. Manche zu mächtig – sie werden häufig von Freunden zum Wohnwagen gelotst, von hier werden die Eltern, vielleicht sogar der Notarzt alarmiert. Manchmal reichen auch ein paar Minuten Auszeit. Allerdings: "Es war schon schlimmer", hat Annika Isak festgestellt.

Normalerweise wird das Tandem aus Fachstelle Sucht und Mobiler Jugendarbeit noch von der pro-familia-Beratungsstelle begleitet. Ausnahmsweise und aus personellen Gründen ist das diesmal nicht der Fall – für Kondome muss an diesem Tag daher jeder selber sorgen.