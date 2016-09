Schwarzwald-Baar-Kreis. Einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro überreichte Edgar Bohn, stellvertretender Vorsitzender des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands (BGV) auf dem Flugplatz Donaueschingen-Villingen an Heinz Messner, den Vorsitzenden des Vereins zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Die Spende ist der Initiative von Rupert Kubons zu verdanken, der als Oberbürgermeister von VS Aufsichtsratsmitglied des BGV ist. Die Doppelstadt ist zudem das größte Einzelmitglied im Verein zur Hagelabwehr. Bei der Scheckübergabe betonte Kubon, die "sehr innovative Arbeit des BGV", die nun mit "einem ersten guten Vorstoß" dabei helfe, den weiteren Betrieb der Hagelflieger zu unterstützen. Gleichzeitig erinnerte er an die "furchtbare" Hagelkatastrophe von 2006, bei der auch das Beethovenhaus, in dem er damals gerade mit dem Gemeinderat tagte, stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Plötzlich brachen Teile der Decke ein, und Wasser schoss in das Gebäude, die Menschen liefen schreiend umher. Es war ein Bombenhagel aus Eis", zeigte sich der Oberbürgermeister noch immer erschüttert. Umso erleichterter sei er, dass es seit Jahren dank der Hagelflieger keine vergleichbaren Unwetter mehr gegeben habe. Der Schwarzwald gilt als eine der durch Hagel am stärksten gefährdeten Regionen.