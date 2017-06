VS-Villingen. Das Bürgerforum "Leben und wohnen in der Villinger Innenstadt" lädt ein zu einer Besichtigung der Sanierungsarbeiten an der Villinger Stadtmauer. Am Donnerstag, 29. Juni, 15.30 Uhr, werden Vertreter des Amts für Gebäudewirtschaft und des beauftragten Bauunternehmens fachkundig die Vorgehensweise bei der Sanierung der Villinger Stadtmauer erläutern. Treffpunkt ist die Baustelle am Mauerdurchgang Bogengasse/Romäusring. Alle interessierten Bürger sind eingeladen.