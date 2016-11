Villingen-Schwenningen Neuer Kommandant kommt später

Villingen-Schwenningen. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Villingen-Schwenningen müssen sich noch ein wenig gedulden, bis ihr neuer Chef das Amt des Gesamtkommandanten übernehmen kann. "Es bleibt leider nicht bei dem ursprünglichen Zeitplan", erklärt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Grund: Da die Gemeinderatssitzung aufgrund der Haushaltsplanberatungen vom 21. Dezember auf den 14. Dezember vorverlegt wurde, muss die Wahl des Gesamtkommandanten nun ebenfalls verschoben werden. Brunner: "Der ohnehin sportliche Zeitplan ist nun nicht mehr einzuhalten." Denn am vergangenen Freitag ist zwar die Bewerbungsfrist für die Stelle abgelaufen, doch das weitere Verfahren, um aus den Bewerbern den geeigneten Kandidaten herauszufiltern, wird erst in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. "Die Wahl des Kommandanten wird deshalb erst am 25. Januar stattfinden", so die Pressesprecherin.

Bis dahin findet die Anhörung des Feuerwehrausschusses und die Vorberatung im Personalausschuss statt, um sich auf einen Chef für die etwa 630 VS-Feuerwehrleute zu einigen. Die Auswahl ist sogar noch größer, als bei der ersten Bewerbungsphase. Damals hatte sich ein 40-Jähriger gegenüber 29 weiteren Interessenten durchgesetzt, wenige Stunden bevor er in der Gemeinderatssitzung gewählt werden sollte, sagte er jedoch telefonisch "aus privaten und persönlichen Gründen" ab.