Villingen-Schwenningen Neue Kontakte entstanden

Pfarrer Oliver Uth hieß den neu gewählten Ältesten Wieland Uhlig in seiner neuen Funktion willkommen. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr erinnerte Uth an den Neujahrsempfang, der zu neuen Kontakten und Impulsen geführt hat: So entstand eine Zusammenarbeit mit der Tagespflege Café Marie, in der die Lukasgemeinde inzwischen schon einige Andachten gefeiert hat. Eine neue Kooperation gibt es auch mit der Bickebergschule: Einmal in der Woche sind Schüler zu einer Jungschar in die Lukasgemeinde eingeladen, die von den beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Anke Jäckle und Annemarie Henkes sowie von Pfarrer Uth gemeinsam verantwortet und gestaltet wird.

Eine wichtige Neuerung in Villingen ist auch die Sommerkirche, bei der alle Villinger Innenstadtgemeinden eng zusammenarbeiten. Wichtig erscheint hierbei allerdings, dass nicht an zu vielen aufeinanderfolgenden Sonntagen kein Gottesdienst in der Lukaskirche gefeiert wird.

Im Bereich der Ökumene haben sich viele Traditionen entwickelt, wie zum Beispiel die ökumenische Bibelwoche. Im Bereich der Seniorenarbeit wird seit einiger Zeit mit der katholischen Schwestergemeinde Heilig Kreuz besonders intensiv zusammengearbeitet.