Villingen-Schwenningen Neue gesetzliche Regelung für Spielhallen

In der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments gab Donato Accocella, der für die Stadt bereits ein Gutachten zur Vergnügungsstättenkonzeption erstellt hat, Informationen zu den in Kraft getretenen verschärften glücksspierechtlichen Regelungen. Diese betreffen die Abstände von Spielhallen untereinander und gegenüber Schulen und Jugendeinrichtungen. Mindestens 500 Meter müssen dazwischen liegen.

Aufgrund dessen komme es insbesondere in den Innenstädten und innenstadtnahen Bereichen zu Überschneidungen, meinte Accocella. Zudem sei aufgrund der durch das Landesglücksspielgesetz anstehenden Schließung von Spielhallen an überkommenen Standorten der Ansiedlungsdruck deutlich gestiegen, was sich besonders in Gewerbegebieten bemerkbar mache, in denen nach dem Vergnügungsstättenkonzept bisher keine Spielhallen zugelassen werden sollten.

Wenn Spielhallen theoretisch nur noch in Gewerbegebieten möglich seien, könnte die Stadt eine neue Planung mit einer dortigen Beschränkung machen, meinte Renate Breuning (CDU). Dadurch, dass der 500-Meter-Abstand eingehalten werden müsse, könne es sein, dass ohnehin nur eine Spielhalle in einem Gewerbegebiet zugelassen sei, entgegnete Accocella. "Wir dürfen nur keine Verhinderungsplanung betreiben", so Accocella weiter. In den Innenstädten gingen Spielhallen künftig gar nicht mehr wegen der Schulen.