Villingen-Schwenningen Neubau kostet elf Millionen Euro

Die ersten Planungen erfolgten 2012 und dauerten drei Jahre. Im Februar 2016 wurde der Spaten gestochen. Altlasten verzögerten den Bau um drei Monate, die Bauzeit von zwei Jahren wurde dennoch eingehalten. Kubon stellte die in den vergangenen 40 Jahren erfolgte Veränderung in der Pflege, in den Bedürfnissen und Erwartungen alter Menschen fest, die sich in der neuen Heimbauverordnung niederschlage. Galt früher das Zweibettzimmer noch als Garant für Geselligkeit, so richte man inzwischen nur noch Einzelzimmer ein mit der Möglichkeit, in der Wohngruppe Gesellschaft zu finden. Dem gerecht werde man im neuen Haus mit 87 Einbettzimmern in sieben Wohngruppen auf vier Etagen mit jeweils einem Dutzend Bewohnern und einer Küche als zentralem Treffpunkt.