Eine Schlüsselübergabe der Narren an die Rathauschefs gab es wie in zahlreichen Orten in Villingen-Schwenningen und Umgebung auch in Obereschach. Zum Abschluss einer gelungenen Fastnachtswoche gaben jetzt die Gayser wieder den Rathausschlüssel an Ortsvorsteher Klaus Martin mit seinen Ortschaftsräten zurück. Zum Schlüssel überreichten Cornelia Hermes, Stefanie Baumann und Melanie King (von links) vom Vorstandsteam dem Ortsvorsteher noch einen Kanister Frostschutzmittel, damit im kommenden Jahr der neue Brunnen vor dem Rathaus über die Fastnachtszeit in Betrieb genommen werden kann. Foto: Weiß