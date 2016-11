Villingen-Schwenningen "Nacht der Freiheit" im Programm

Dazu kommen etliche Veranstaltungen in den Kirchen, die mit ihren Besonderheiten punkten, wie zum Beispiel ein Kinderorgelkonzert mit Kantor Mack und Pfarrerin Susanne Schelle, das Sommerkonzert vom Jugendchor a tempo, die Sommernachtsmusiken von Jazz bis zu alter Musik jeweils an den Freitagen im August in der Johanneskirche, oder das Kindersingspiel "Martin Luthers Kinder" in der Pauluskirche.

Am Reformationstag, 31. Oktober 2017, gestalten die Villinger Kantorei, Vokale, das Kantatenorchester und Solisten in der Johanneskirche einen Kantatengottesdienst unter dem Motto "Ein feste Burg". Nicht aufgezählt sind die vielfältigen kirchenmusikalischen Veranstaltungen der sechs Pfarreien der Kirchengemeinde Villingen.

Kirchenmusik auf so hohem Niveau und in dieser Vielfalt hat ihren Preis. Für 2017 werden Kosten von 65 250 Euro kalkuliert. Ein großer Teil wird über Einnahmen und Spenden finanziert. Die Stadt ist mit 2000 Euro dabei, die Kirchengemeinde übernimmt 3500 Euro und der Freundeskreis Kirchenmusik finanziert das verbleibende Defizit. Pfarrerin Susanne Schelle lädt zur Mit-Mach-Theateraufführung "DenkMal! – Luther“ ein. Das erste Treffen findet am Montag, 5. Dezember, 19 Uhr, im Martin-Luther-Haus an der Wehrstraße in Villingen statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07721/84 51 17 und E-Mail Schelle@ekivill.de.

Wie landesweit wird zum Reformationsjubiläum auch in Villingen eine "Nacht der Freiheit" gefeiert. Am 12. Mai findet das Ereignis mit viel Musik, Kabarett, einer Talk-Runde und gutem Essen und Trinken im Münsterzentrum in Villingen statt. Dazu werden 160 Karten à 24 Euro im Vorverkauf angeboten, ließ Pfarrer Peter Krech wissen, bei dem die Planungsfäden zusammenlaufen.

Mit Dank und Blumen verabschiedete der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Klaus Büch, die langjährige Kirchenälteste Ute Lorenz aus dem Gremium. Ute Lorenz hat über 30 Jahre hauptamtlich im Kirchengemeindeamt und im Verwaltungs- und Serviceamt gearbeitet. Über zwölf Jahre war sie Kirchenälteste in der Markus/Petrus-Pfarrei, die sie auch im Kirchengemeinderat vertreten hat.

Die Markus-Pfarrei in der Heidelberger Straße in Villingen lädt in der bevorstehenden Adventszeit wieder zu verschiedenen Weihnachtsmusiken ein. In der Johanneskirche an der Gerberstraße finden an jedem der vier Adventssonntage jeweils ab 16 Uhr ebenfalls Adventsmusiken statt. Am bevorstehen ersten Advent wird Bezirkskantor ­Marius Mack offiziell in sein Amt eingeführt. Am zweiten Advent führt der Mädchenchor Rottweil mit dem Jungen Chor St. Ursula Villingen ein Magnificat auf. "Ich laufe den Adventsweg" heißt es am dritten Advent mit dem Kinderchor der Kirchengemeinde, und am vierten Advent singt der Jugendchor "a tempo" europäische Advents- und Weihnachts­lieder.