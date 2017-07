Villingen-Schwenningen Nachsorgeklinik feiert "20-Jähriges"

Jubiläumsprogramm

Trotz aller Probleme werde jetzt aber gefeiert, sagt Wehrle trotzig und legte am Dienstag zusammen mit seiner Mitarbeiterin Anette Kraft ein Jubiläumsprogramm vor, das sich sehen lassen kann. Am Samstag, 15. Juli, findet ab 20 Uhr ein Konzert mit der Lumberjack Big Band und den Sängern Cassandra ­Steen ("Sing my Song") und David B. Whitley statt, das mit einem gigantischen, vom Europapark Rust spendierten Geburtstagsfeuerwerk enden wird. Karten gibt es im Vorverkauf (von 23,20 bis 34,20 Euro) unter anderem beim Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, und beim Touristinfo & Ticketservice der Stadt (weitere Vorverkaufsstellen über www.tannheim.de) sowie an der Abendkasse.

Familientag am 16. Juli

Am Sonntag, 16. Juli, ist Familientag. Von 11 bis 17.30 Uhr finden auf dem gesamten Klinikgelände vor allem die kleinen Gäste jede Menge Spaß und Unterhaltung vom Ponyreiten, Seifenblasenwerkstatt und Fußballbillard über Stockbrot-Grillen, Drum-Circle und Burgspektakel bis zu Zauberzelt, Knobeleien, Kinderschminken und einer tierischen "Schneewittchen"-Aufführung.

Die vom Förderverein der Klinik ermöglichte Erweiterung des Streichelzoos, wird mit dem "Einzug der Tiere" abgeschlossen. In der Reithalle treten der Musikverein Rast, die Brass-Band Furtwangen und die Musikkapelle Tannheim, in der Aula Jürgen ­Hörig sowie Timo Hieske und seine "Jungen Egerländer" auf. Dank rund 200 Helfern – viele aus den Vereinen Tannheims – und Sponsoren ist auch die Verpflegung aller Besucher gesichert.

Rasenplatz wird saniert

Mit dem Erlös des Festes möchte die Nachsorgeklinik Tannheim den Kunstrasenplatz sanieren, verriet Wehrle am Rande. Dafür sind rund 70 000 Euro nötig.