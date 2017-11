Ein Konzert der Gruppe "Four Jazzmen" präsentiert das Rollmops-Theater am Sonntag, 12. November, 20 Uhr, in der Färberstraße 54 in Villingen. Der Jazzmusik der 20er- bis 50er-Jahre des 19. Jahrhunderts haben sich die "Four Jazzmen" aus VS verschrieben. Zur Band gehören der ­Orchestermusiker und Solotrompeter Detlef Kammerer, Trompete und Flügelhorn, der in vielen Besetzungen wirkende Saxophonist Bernd Reinhardt, Rolf Schäfer, der Mann für den Rhythmus, der in kleinen Dixieland-Besetzungen das Banjo spielt, in der Bigband jedoch Gitarre, und Peter Westhoff, dessen Lebens­motto "It don’t mean a thing if it ain’t got that swing" lauten könnte. Der Eintritt kostet 9,99 Euro. Foto: Veranstalter