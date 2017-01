Villingen-Schwenningen Musiker schöpfen aus den Vollen

Mit ihrem tollen Zusammenspiel und ihren energiegeladenen Soli begeistert die Band jedes Mal das Publikum, auch im Villinger Jazzkeller. Die frische, unkonventionelle Musik des Ferenc und Magnus Mehl Quartetts sowie das ungezwungene Auftreten der Musiker lässt garantiert den Funken überspringen.

Einer der gefragtesten Gitarristen der Jazzszene zwischen Rhein und Ruhr ist der in Köln lebende Musiker Martin Schulte. Mit seinem Gitarrenspiel bewegt er sich virtuos in den Schnittstellen von Modern Jazz, Rock und Funk. In zahlreichen verschiedenen Formationen sowie mit seinem eigenen Quartett hat sich der gebürtige Duisburger schnell zu einem festen Bestandteil der lebendigen Kölner Jazzszene entwickelt.

Der serbische Bassist Fedor Ruskuc komplettiert das Quartett.