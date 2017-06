Villingen-Schwenningen Musikalische Werbung für die Stadt

Nach der langen Fahrt fuhr die Gruppe am Abend mit einer Standseilbahn zum Aussichtsrestaurant am Laurenziberg, mit herrlichem Blick über die ganze Stadt. Am nächsten Tag ging es mit einer Stadtführung durch die Prager Altstadt weiter. Unter tausenden von Touristen erfuhren die Musiker eine Menge über die Stadt und erkundeten die historischen Gebäude, auch die berühmte Karlsbrücke über die Moldau.

Der musikalische Höhepunkt stand am Nachmittag auf dem Programm. Vor dem Rudolfinum, der tschechischen Philharmonie, spielte das Orchester ein Platzkonzert. Mehrere hundert Zuhörer waren begeistert von den Vorträgen der Schwenninger Musiker. Direkt neben der Moldau eröffnete das Orchester das Platzkonzert mit dem "Neckarmarsch". Auch spezielle tschechische Titel wurden gespielt, so zum Beispiel der Marsch "Vivat Praga". Vor allem die modernen Stücke kamen besonders gut an und erbrachten begeisterten Beifall.

Der Rest des Tages stand zur freien Verfügung. Am nächsten Tag besichtigte die Gruppe die Prager Burg. Auch hier wimmelte es nur so von Touristen. Nach einer historischen Straßenbahnfahrt durfte eine Schifffahrt auf der Moldau nicht fehlen. Auf der Rückfahrt machte die Gruppe noch einen Abstecher nach Pilsen und besichtigte die Brauerei mit dem berühmten Pilsner Urquell. Alles in allem eine äußerst gelungene Reise, in eine wunderschöne Stadt. Vor allem aber die musikalische Werbung für die Doppelstadt wird den Schwenningern noch lange in Erinnerung bleiben.