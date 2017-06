Nach zwei verregneten Sommerfesten durften sich die Südstadt-Clowns über optimale Festbedingungen freuen. Auf dem Walkebuck herrschte bei hochsommerlichen Temperaturen ausgelassene Stimmung, die am Samstagabend von den "Stadtharmonisten" unterstrichen wurde. Essen, Trinken, Musik und angenehme Men schen um sich herum – was will man mehr? Foto: Heinig