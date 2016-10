An Halloween, 31. Oktober, spielt die Band "Yellow Snow" aus Triberg im Irish Pub in Villingen. VS-Villingen. In klassischer Bandbesetzung wird ein Mix aus Rock, Blues, Funk und Punk geboten. Die Band spielt sowohl eigene Stücke mit deutschen Texten als auch Rockcover von Led Zepplin, Red Hot Chilli Peppers, Queen oder Mando Diao. Neben dem hervorragenden Rhythmusspiel gibt vor allem der überzeugende Gesang von Alexandra Reuter und Patrik Nock der Musik eine ganz eigenständige Note. Die Band spielt ab 21 Uhr. Patrik Nock, Eberhard Hilser, Daniel Reuter und Alexandra Reuter gründeten 2008 die Band "Yellow Snow". Als Namenspate diente Fank Zappas Song "Don’t eat the yellow snow". In ihren Songs mixen "Yellow Snow" ihre musikalischen Einflüsse zu einem neuen Ganzen.