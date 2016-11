Villingen-Schwenningen Museumspläne werden jäh durchkreuzt

Doch sind die Pläne für das Bürk-Areal, die auch den Luftschutzbunker in das Dreiermuseum mit aufnehmen sollten, durch die Absage damit gestorben? "Es schließt sich nicht aus, dass das Projekt auf andere Weise realisiert wird", meint der Geschäftsführer. Jetzt müsse geprüft werden, inwieweit das ausstehende Konzept in die Räumlichkeiten passe. In ihrer Rolle als Eigentümer warte die Wohnungsbaugesellschaft zudem ab, welche Vorschläge an sie herangetragen werden. Dazu zähle natürlich auch die Möglichkeit des Teilabkaufs. "Wir sind grundsätzlich offen", sagt Müldner.

Nicht tangiert von den Museumsplänen sollen aber nach wie vor die Mietwohnungen in den oberen Geschossen des Bürk-Areals bleiben.

Auch wenn die Idee großen Charme habe, sei sich der Aufsichtsrat durchweg einig gewesen, dass die wbg andere Prioritäten habe, bestätigt auch ein weiteres Aufsichtsratsmitglied. Es müsse erst einmal genügend bezahlbarer Wohnraum in der Stadt geschaffen werden, unter anderem auf dem Mangin-Gelände. "Da bleibt nicht viel Luft nach oben", heißt es als Fazit vom Aufsichtsrat.

Seit der jüngsten Gemeinderatssitzung gilt diese Erkenntnis nicht nur für die Wohnungsbaugesellschaft, sondern auch für die Stadt als möglicher Mieter des Bürk-Areals: Durch den zu erwartenden Einbruch der städtischen Finanzlage, den Kämmerer Hans Kech den Stadträten am vergangenen Mittwoch präsentiert hatte, sei für viele Großprojekte ein großer "Kraftakt zu bewältigen".

Dass die Umstrukturierung der Schwenninger Museumslandschaft dabei hinten anstehen werde, sei wahrscheinlich. "Die Idee ist super und für Schwenningen ein riesiger Gewinn", heißt es. Doch derzeit stehe die Stadt in der Pflicht, andere Projekte – unter anderem die Deutenberg-Sanierung oder die Kindergärten – in den Fokus zu schieben.

Und wie reagiert das Kulturamt auf die Absage des möglichen Investors? "Wir haben vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, die Finanzierung für das Museumsprojekt zu klären. Daran hat sich nichts geändert", gibt sich Museumsleiter Michael Hütt wortkarg. Auch OB Rupert Kubon, der als Aufsichtsratsvorsitzender die Verwaltung über die Entscheidung informiert hatte, habe nicht sofort den Stopp für das Konzept gefordert. Das Kulturamt sei weiterhin damit beschäftigt, zu sondieren. "Wir haben nicht den Eindruck, dass das Museum nicht gewollt wird oder uns Steine in den Weg gelegt werden", sagt Hütt weiter. Er hoffe, dass sich andere Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Zudem ist der Museumsleiter fest davon überzeugt, dass die Stadt ein gutes Konzept erstelle.

Trotzdem: Dass das Projekt wie gefordert haushaltsneutral realisiert werden kann, sei ein durchaus "ehrgeiziges Ziel", so Hütt, und weiter: "Aber diesen Ehrgeiz haben wir."