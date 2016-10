Villingen-Schwenningen Museumsfest für die ganze Familie

Die Biographin der einstigen Zeitschriftenverlegerin Aenne Burda, Ute Dahmen, spricht ab 15 Uhr über "Schnittmuster für Millionen" und der Sehforscher Michael Bach ab 17 Uhr über optische Täuschungen und Sehphänomene. Zum Mitmachen ist die detektivische Suche nach Mustern im Museum gedacht, nach der die Kinder ihre Funde auf Musterkarten verewigen dürfen. Selbst tätig werden kann man auch auf der Klangstraße der Schlagzeugklasse von Frank Neu (Musikakademie) und bei der bundesweit aus der Flüchtlingsarbeit entstandenen Aktion "Simply Blue", bei der es darum geht, aus einem Tintenmeer auf Papier mit dem Tintenkiller Muster herauszuarbeiten. Im Kreuzgang kann man Einblick nehmen ins Patchworken, Quilten und Klöppeln, das Entstehen historischer Kostüme verfolgen und mit Bärbel Brüderle Sprachmuster in den Dialekten entdecken. Der Freundeskreis des Franziskanermuseums wird sich wieder mit einer Tombola – erster Preis eine viertägige Berlin-Reise – und einem ­Kuchenbüffet am Museumsfest beteiligen. Wer nicht bis 13 Uhr warten möchte, kann um 11 Uhr an der Stadtführung "Villingen damals und heute" teilnehmen und um 12 Uhr die Eröffnung der 63. Kunstausstellung des Kunstvereines VS miterleben.

"Vielen Dank für eure Kreativität" – für Rainer Böck, Sprecher der Sparte Gewerbe und Handel im GVO, ist das Museumsfest als Kundenmagnet für den verkaufsoffenen Sonntags nicht mehr wegzudenken. "Da müssen wir selbst gar nicht mehr viel machen", sagt er und verweist auf ein Kinderkarussell, das sich in der Nähe des Lataschriplatzes drehen wird.

Songül Aksu, Centermanagerin im ebenfalls am 6. November geöffneten Schwarzwald-Baar-Centers, wirbt mit der Ausstellung "Die Geschichte der Mode" um viele Besucher an diesem Tag. Die können das Center an diesem Tag zudem mit einem kostenlosen Bus-Shuttle von den Bahnhöfen Villingen und Schwenningen aus erreichen.